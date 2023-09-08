Заступилась за пенсионера в автобусе: Досаев наградил 15-летнюю алматинку

Аким Алматы Ерболат Досаев вручил грамоту и памятный подарок 15-летней Жаннур Нуржан за доброту, смелось и неравнодушие к пожилому человеку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Накануне видео с поступком Жаннур облетело казнет. На 119-м маршруте Алматы дедушка разлил варенье в автобусе. Когда некоторые пассажиры принялись оскорблять его за неосторожность, за пожилого мужчину заступилась 15-летняя Жаннур Нуржан, девушка даже вытерла своей кофтой разлитый джем.

Аким города разыскал героиню видео.

"Я видел в сети видео с вашим участием и меня, как и многих алматинцев, эта история не оставила равнодушным. С одной стороны, она огорчила из-за поведения людей, а с другой — порадовала и вызвала гордость за ваш поступок доброты, человечности и заботливого отношения к старшему поколению", — сказал аким во время встречи.

История о неравнодушном подростке откликнулась в сердцах многих казахстанцев. Сама же студентка 2-го курса Алматинского финансово-экономического колледжа выразила благодарность тем, кто ее поддержал и призвала всех проявлять заботу и чуткость ежедневно.

Ролик успел облететь соцсети и набрать сотни комментариев со словами поддержки Жаннур Нуржан.