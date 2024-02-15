Застрявшего на заснеженной дороге ветврача спасли в ВКО

Полицейские ВКО помогли выбраться из снежного плена ветеринарному врачу, которого в пути застала непогода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Вечером в полицию Курчумского района ВКО обратился житель одного из сёл.

Он сообщил, что его коллега выехал к себе домой на машине в соседнее село и уже более четырёх часов не выходит на связь.

"Отметим, что в регионе уже несколько дней бушует непогода: буран, метель и снегопад, только за последние сутки выпало более метра снега. Участковый инспектор Руслан Керейбаев сразу жеотправился на поиски. Как оказалось, ветеринарный врач, проехав половину пути, застрял в снежном перемёте",- рассказали в полиции.

Самостоятельные попытки выбраться не принесли результатов, оставалось ждать помощи. Общими усилиями выбраться из снежных сугробов удалось лишь спустя несколько часов.