Застрявшего на заснеженной дороге ветврача спасли в ВКО
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Полицейские ВКО помогли выбраться из снежного плена ветеринарному врачу, которого в пути застала непогода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Вечером в полицию Курчумского района ВКО обратился житель одного из сёл.
Он сообщил, что его коллега выехал к себе домой на машине в соседнее село и уже более четырёх часов не выходит на связь.
"Отметим, что в регионе уже несколько дней бушует непогода: буран, метель и снегопад, только за последние сутки выпало более метра снега. Участковый инспектор Руслан Керейбаев сразу жеотправился на поиски. Как оказалось, ветеринарный врач, проехав половину пути, застрял в снежном перемёте",- рассказали в полиции.
Самостоятельные попытки выбраться не принесли результатов, оставалось ждать помощи. Общими усилиями выбраться из снежных сугробов удалось лишь спустя несколько часов.
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