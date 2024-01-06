Застройщиков обязали облагораживать и озеленять территорию

Министерство промышленности и строительства РК не будет принимать у застройщиков объекты без благоустройства и озеленения территории, отведённой под проект строительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно внесенным поправкам полная готовность построенных объектов (комплексов) означает состояние построенных объектов (комплексов), в которых в соответствии с утвержденным проектом выполнены строительно-монтажные работы, произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения, а также выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведённой под строительство объекта.

Теперь приемка в эксплуатацию построенных объектов (комплексов) осуществляется после выполнения работ по благоустройству и озеленению территории, отведённой под строительство объекта. Озеленение улучшает экологическое состояние окружающей среды, внешний вид участка, а также благоприятно действует на эмоциональное состояние жителей домов, имеет большую эстетическую ценность, говориться в сообщении.

Это заметно повысит уровень комфорта всех жильцов дома, содержание кислорода в атмосфере, задерживая ветер и пыль, позволит отделить придомовое пространство от шумных и пыльных дорог и производств, заметно улучшит облик двора.