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Застройщиков Казахстана хотят обязать сдавать ЖК с инфраструктурой для услуг связи
Вопросы улучшения качества мобильной связи в Астане обсуждались на встрече с участием акима столицы Жениса Касымбека, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, операторов связи, передаёт BaigeNews.kz.
"На встрече с Женисом Махмудулы мы внесли новые предложения, в том числе считаем, что нужно вносить планируемые места установок базовых станций в генеральный план Астаны, а также внести изменения в СНиП для того, чтобы застройщик предусмотрел слаботочную шахту с лотками для вхождения нескольких операторов, повысить нормативы предельно-допустимого уровня до 100 мкВт/см2 в требованиях СЭС", - написал в своём аккаунте в Facebook Багдат Мусин.
По его словам, ОСИ или КСК нужно привлекать к работе по получению согласия населения на установку базовых станций на крышах жилых домов.
"Я не раз говорил, что в городах существует проблема радиофобии. И доходит до того, что некоторые граждане сносят уже установленные станции. При этом никто не снимает ответственности с операторов, им нужно всегда находиться на связи, выстроить работу и тесно взаимодействовать с акиматом", - отметил министр.
Также на встрече обсуждалось развитие городской коммуникационной инфраструктуры с использованием smart-опор. Как пояснил Мусин, это умные устройства, которые используются не только для освещения, но и могут выступать в качестве точки доступа сигнала Wi-Fi, транслировать важные объявления и могут стать частью единой мониторинговой системы.
По словам министра, аким Астаны принял к сведению предложения МЦРИАП и операторов связи и дал соответствующие поручения.
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