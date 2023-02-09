Застройщик в Алматы вернёт городу улицу, перекрытую из-за строительства ЖК

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В Алматы строительная компания вернула в фонд города Политехническую улицу, перекрытую в ходе строительства жилых комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

В начале декабря 2022 года её перекрытие вызвало общественный резонанс в городе. После проведенной акиматом работы застройщик изменил проект.

"По проекту застройщика ТОО "TUAR Invest" была перекрыта часть данной улицы, находящаяся в собственности ТОО, на которой планировалось строительство двух ЖК. Застройщиком изменён проект, в настоящее время улица открыта, дорожное полотно восстановлено за счёт собственных средств ТОО", — сообщил аким города Ерболат Досаев на отчётной встрече с населением.

Он уточнил, что земельный участок будет передан в коммунальную собственность города до конца февраля.