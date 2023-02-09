open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Застройщик в Алматы вернёт городу улицу, перекрытую из-за строительства ЖК
speedcam.online Сегодня, 11:15
276
Сегодня, 11:15
276
Фото: speedcam.online

Застройщик в Алматы вернёт городу улицу, перекрытую из-за строительства ЖК

В Алматы строительная компания вернула в фонд города Политехническую улицу, перекрытую в ходе строительства жилых комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

В начале декабря 2022 года её перекрытие вызвало общественный резонанс в городе. После проведенной акиматом работы застройщик изменил проект.

"По проекту застройщика ТОО "TUAR Invest" была перекрыта часть данной улицы, находящаяся в собственности ТОО, на которой планировалось строительство двух ЖК. Застройщиком изменён проект, в настоящее время улица открыта, дорожное полотно восстановлено за счёт собственных средств ТОО", — сообщил аким города Ерболат Досаев на отчётной встрече с населением.

Он уточнил, что земельный участок будет передан в коммунальную собственность города до конца февраля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#улица #Алматы #строительство #дорога
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:15
276
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх