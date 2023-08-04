Застройщик отремонтирует подъезды и квартиры жильцам ЖК "Аккент" в Алматы
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
255Фото: pixabay.com
Акимат Алматы совместно с застройщиком ЖК "Аккент" предоставят помощь жильцам, пострадавшим в результате пожара 1 августа, передаёт BaigeNews.kz.
По поручению акима Ерболата Досаева проведены переговоры с застройщиком жилого комплекса.
Застройщик обязался восстановить электроснабжение квартир до 2 сентября, провести ремонт в подъезде, компенсировать расходы на замену дверей и окон, а также провести чистовые работы в квартирах.
Все работы должны быть завершены до 20 сентября.
Кроме того, пострадавшим будет оказана медицинская помощь. Семье погибшей при пожаре будет предоставлена двухкомнатная квартира на безвозмездной основе.
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