Застройщик отремонтирует подъезды и квартиры жильцам ЖК "Аккент" в Алматы

Акимат Алматы совместно с застройщиком ЖК "Аккент" предоставят помощь жильцам, пострадавшим в результате пожара 1 августа, передаёт BaigeNews.kz.

По поручению акима Ерболата Досаева проведены переговоры с застройщиком жилого комплекса.

Застройщик обязался восстановить электроснабжение квартир до 2 сентября, провести ремонт в подъезде, компенсировать расходы на замену дверей и окон, а также провести чистовые работы в квартирах.

Все работы должны быть завершены до 20 сентября.

Кроме того, пострадавшим будет оказана медицинская помощь. Семье погибшей при пожаре будет предоставлена двухкомнатная квартира на безвозмездной основе.