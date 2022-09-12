open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


pixabay.com Сегодня, 13:01
118
Фото: pixabay.com

Застраховать сады и урожай яблок предлагает Минсельхоз

Минсельхозом утверждены продукты по страхованию яблоневых садов (деревьев) и урожая яблок от различных рисков, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Минсельхоза Казахстана. При этом по программе господдержки фермер оплачивает лишь 20% стоимости страхового полиса.

 

Как сообщили в ведомстве, теперь застраховать можно будет яблони с третьего года после посадки (после двух зим), выращиваемые в интенсивных и полуинтенсивных садах, а также плоды яблок для реализации в свежем виде на внутреннем и внешних рынках и на переработку.

Страхование яблоневых садов (деревьев) охватывает полный пакет рисков:

  • град, огонь, сильный ветер,
  • вымерзание зимой, весенние и осенние заморозки,
  • удар молнии,
  • повреждение из-за избыточных снежных осадков или ледяной корки на ветвях,
  • повреждение или уничтожение дикими животными,
  • поджог, неправомерные или противоправные действия третьих или неустановленных лиц.

Страховой тариф по этому продукту – 0,8 процента, страховой период - с 1 ноября текущего года по 31 октября следующего календарного года.

Страхование урожая яблок включает страхование от

  • весенних заморозков, града, сильного ветра;
  • остальных рисков, включающих огонь, удар молнии, потери урожая из-за вредителей или болезней;
  • поджог, неправомерные или противоправные действия третьих или неустановленных лиц.

Страховой тариф по этому продукту выше – 11,2 процента, страховой период - c 15 апреля по 15 октября, но не позднее окончания сбора урожая, если сбор урожая закончен до 15 октября.

"Страхование доступно для сельхозтоваропроизводителей Алматинской, Жамбылской, Жетісу и Туркестанской областей. Застраховать сады необходимо до 31 октября текущего года. Необходимо отметить, что по этим страховым программам также действует государственная поддержка в виде субсидирования 80% страховой премии, то есть фермер оплачивает лишь 20% от стоимости страхового полиса", - пояснил управляющий директор АО "Аграрная кредитная корпорация" Ерлан Молдашев, являющейся оператором страхования в АПК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Минсельхоз РК #страхование #сады
Сегодня, 13:01
118
Журналист

Рекомендуем

Наверх