Застраховать сады и урожай яблок предлагает Минсельхоз

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Минсельхозом утверждены продукты по страхованию яблоневых садов (деревьев) и урожая яблок от различных рисков, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Минсельхоза Казахстана. При этом по программе господдержки фермер оплачивает лишь 20% стоимости страхового полиса.

Как сообщили в ведомстве, теперь застраховать можно будет яблони с третьего года после посадки (после двух зим), выращиваемые в интенсивных и полуинтенсивных садах, а также плоды яблок для реализации в свежем виде на внутреннем и внешних рынках и на переработку.

Страхование яблоневых садов (деревьев) охватывает полный пакет рисков:

град, огонь, сильный ветер,

вымерзание зимой, весенние и осенние заморозки,

удар молнии,

повреждение из-за избыточных снежных осадков или ледяной корки на ветвях,

повреждение или уничтожение дикими животными,

поджог, неправомерные или противоправные действия третьих или неустановленных лиц.

Страховой тариф по этому продукту – 0,8 процента, страховой период - с 1 ноября текущего года по 31 октября следующего календарного года.

Страхование урожая яблок включает страхование от

весенних заморозков, града, сильного ветра;

остальных рисков, включающих огонь, удар молнии, потери урожая из-за вредителей или болезней;

поджог, неправомерные или противоправные действия третьих или неустановленных лиц.

Страховой тариф по этому продукту выше – 11,2 процента, страховой период - c 15 апреля по 15 октября, но не позднее окончания сбора урожая, если сбор урожая закончен до 15 октября.