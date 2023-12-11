Заставляли есть тараканов: расследование о жестоком обращении с детьми начали в Мангистау

В Мангистауской области полиция ведёт расследование о жестоком обращении с животными и детьми в конном клубе "Тулпар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

С заявлениями обратились родители двух несовершеннолетних. Они сообщили, что дети подвергались физическому насилию со стороны владелицы конюшни. В качестве доказательств предоставили видеозаписи, некоторые из которых снимала сама хозяйка спортивного клуба.

Мать и отец 15-летней Алёны рассказали, что их дочь два года посещала конный клуб "Тулпар" в жилом массиве "Химик". В этот клуб ходят по большей части дети из неблагополучных семей. Подростки проводили время как в конюшне, так и арендовали лошадей для прогулок на набережной. В клубе есть комнаты, где им разрешали оставаться ночевать.

В конце апреля Алёна перестала ходить в конюшню и рассказала старшей сестре об издевательствах со стороны владелицы клуба. Родители Алёны и ещё одной потерпевшей Дарьи написали заявление в прокуратуру, которое в последующем передали в Управление полиции.

"Если ребёнок провинился, к примеру, не вовремя пришел в конюшню, то хозяйка клуба заставляла есть тараканов. Каждую пятницу владелица конюшни оставалась ночевать и не давала спать своим подопечным: если кто-то засыпал, она подносила к коже горящую зажигалку, брила наголо и даже красила волосы девочек баллончиком. Что самое ужасное - заставляла детей пить алкоголь. Кроме этого, хозяйка жестоко обращается с лошадьми. Это тоже есть на видеозаписях", - рассказали родители потерпевших.

На прошлой неделе родители Алёны были в полиции, где им сообщили, что занялись этим делом по статье 133 УК РК - "Вовлечение педагогом несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий" и 316 УК РК - "Жестокое обращение с животным". Уголовное дело передано в Мунайлинский район.