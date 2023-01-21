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Заснеженные берега Иссык-Куля показал блогер
Фото покрытого снегом берега озера Иссык-куль, что является редким явлением, гуляют в Сети, передаёт BaigeNews.kz.
Снимки сделал и опубликовал на своей странице в Instagram блогер Николай Гладков.
"Кажется никогда прежде не видел таким снежным берег Иссык-Куля. Пока фотографии с дрона не готовы, делюсь кадрами с телефона", - написал блогер.
Как ранее сообщал телеканал "МИР", в Кыргызстане из-за аномальных морозов Иссык-Куль стал замерзать, что несвойственно для него: температура воды в озере никогда не опускается до минусовой, так как на глубине бьют горячие источники.
Однако из-за 30-градусных морозов прибрежная зона покрылась льдом. Толщина корки достигает нескольких сантиметров.
Фото: Instagram / gladkov_nikolai
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