Заснеженные берега Иссык-Куля показал блогер

Фото: Instagram / gladkov_nikolai

Фото покрытого снегом берега озера Иссык-куль, что является редким явлением, гуляют в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Снимки сделал и опубликовал на своей странице в Instagram блогер Николай Гладков.



"Кажется никогда прежде не видел таким снежным берег Иссык-Куля. Пока фотографии с дрона не готовы, делюсь кадрами с телефона", - написал блогер.

Как ранее сообщал телеканал "МИР", в Кыргызстане из-за аномальных морозов Иссык-Куль стал замерзать, что несвойственно для него: температура воды в озере никогда не опускается до минусовой, так как на глубине бьют горячие источники.

Однако из-за 30-градусных морозов прибрежная зона покрылась льдом. Толщина корки достигает нескольких сантиметров.

Фото: Instagram / gladkov_nikolai