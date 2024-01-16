Заседание Энергетического совета провёл Алихан Смаилов в Астане
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
89Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл заседание Энергетического совета с участием руководителей центральных госорганов, компаний "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", KEGOC и других организаций, передаёт BaigeNews.kz.
Участники обсудили вопросы обеспечения стабильного газоснабжения промышленных предприятий и населения республики, операционной деятельности компании QazaqGaz, а также транспортировки нефти по магистральным трубопроводам на внутренний рынок.
По итогам заседания премьер-министр дал госорганам ряд поручений.
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