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Заседание Энергетического совета провёл Алихан Смаилов в Астане

Сегодня, 18:52
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 18:52
Сегодня, 18:52
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Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл заседание Энергетического совета с участием руководителей центральных госорганов, компаний "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", KEGOC и других организаций, передаёт BaigeNews.kz

Участники обсудили вопросы обеспечения стабильного газоснабжения промышленных предприятий и населения республики, операционной деятельности компании QazaqGaz, а также транспортировки нефти по магистральным трубопроводам на внутренний рынок.

По итогам заседания премьер-министр дал госорганам ряд поручений.

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