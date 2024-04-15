Защитную дамбу размыло в актюбинском селе

Размыв защитной дамбы произошёл в селе Нура Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

"Из-за поднятия уровня воды в реке Торгай произошёл размыв земляной насыпи (защитная дамба) в селе Нура, в результате чего вода поступает в село. Задействованы силы и средства в количестве 126 человек, семь единиц техники (из них мужское население села Нура 119 человек остались для помощи)", – сообщается в пресс-релизе.

Для изучения обстановки в район паводка на вертолёте вылетел начальник ДЧС.

В этом селе заблаговременно были проведены работы по укладе 1100 штук мешкотары, организован подвоз 390 тонн инертного материала.

12 и 13 апреля из села Нура было эвакуировано 572 человека, из них 326 детей (242 человека размещены в эвакопунткте в районном центре – село Иргиз, доставлены к родственникам – 310 человек. Возвращено 20 человек из них семеро детей).

В селе Нура находятся 112 жилых домов, проживают 691 человек.