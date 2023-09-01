Защищая свою овчарку, житель ВКО избил прохожего

Житель ВКО получил год ограничения свободы за то, что избил прохожего из-за собаки, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой YK-news.kz.

По информации Глубоковского районного суда, житель ВКО приехал в свой загородный дом в селе Топиха. Когда он возвращался с приятельницей с прогулки, за ними увязалась бродячая собака, а потом из частного двора выскочила овчарка и накинулась на дворнягу. Когда мужчина попытался разнять животных, это заметил хозяин овчарки и со словами: "Не трогай мою собаку!" стал избивать прохожего.

Мужчина получил сотрясение мозга, множественные ушибы и переломы пальца в двух местах и обратился в полицию.

По результате суд признал сельчанина виновным по части 1 статьи 107 Уголовного кодекса РК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и назначил год ограничения свободы.