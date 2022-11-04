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Зарубежные инвесторы вложили в Казахстан около 15 миллиардов долларов США - Токаев Сегодня, 14:18
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Зарубежные инвесторы вложили в Казахстан около 15 миллиардов долларов США - Токаев

Казахстан придерживается принципа открытой экономики и поддерживает торговые отношения со 180 странами мира. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий в Акорде, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"Несмотря на экономические потрясения по всему миру, наш экспорт несырьевой продукции увеличился почти на 40 процентов. Мы намерены и далее укреплять нашу лидирующую позицию в Центральной Азии по привлечению инвестиций. Только за 6 месяцев текущего года зарубежные партнеры инвестировали порядка 15 млрд долл. США в экономику страны, что на 30 процентов больше чем за аналогичный период прошлого года. В то же время мы обеспокоены постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции. Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение", - сообщил глава государства.

Токаев отметил, что Казахстан входит в топ 10 крупнейших экспортеров зерновых культур, ежегодно поставляя более 5 миллионов тонн пшеницы и 1,5 миллиона тонн муки. Наша страна является одним из крупнейших производителей семян льна и экспортеров масличных культур. По словам президента, стратегическая цель – повысить производство отрасли в 2,5 раза, а также увеличить экспорт в 2 раза.

Кроме того, глава государства рассказал, какие реформы происходят внутри страны.

"Казахстан сделал ряд конкретных шагов по переходу к президентской Республике с сильным парламентом. Повышение роли и статуса Уполномоченного по правам человека усилит правозащитные механизмы в Казахстане, серьезно расширит полномочия Омбудсмена, укрепит позиции этого института в системе государственной власти и обществе. В своей политике мы неизменно следуем постулату "мы разные, но мы равные". В конечном счете, перед нашей страной стоит задача построить президентскую республику с развитыми традициями парламентаризма", - сообщил он.

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#экономика #инвестиции #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:18
96
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