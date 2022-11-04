Зарубежные инвесторы вложили в Казахстан около 15 миллиардов долларов США - Токаев

Казахстан придерживается принципа открытой экономики и поддерживает торговые отношения со 180 странами мира. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий в Акорде, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"Несмотря на экономические потрясения по всему миру, наш экспорт несырьевой продукции увеличился почти на 40 процентов. Мы намерены и далее укреплять нашу лидирующую позицию в Центральной Азии по привлечению инвестиций. Только за 6 месяцев текущего года зарубежные партнеры инвестировали порядка 15 млрд долл. США в экономику страны, что на 30 процентов больше чем за аналогичный период прошлого года. В то же время мы обеспокоены постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции. Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение", - сообщил глава государства.

Токаев отметил, что Казахстан входит в топ 10 крупнейших экспортеров зерновых культур, ежегодно поставляя более 5 миллионов тонн пшеницы и 1,5 миллиона тонн муки. Наша страна является одним из крупнейших производителей семян льна и экспортеров масличных культур. По словам президента, стратегическая цель – повысить производство отрасли в 2,5 раза, а также увеличить экспорт в 2 раза.

Кроме того, глава государства рассказал, какие реформы происходят внутри страны.