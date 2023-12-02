Зарубежные авиакомпании получили право летать в крупные города Казахстана без ограничений
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В Казахстане усовершенствовали режим "открытое небо", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, в приказ ведомства о введении режима "открытое небо" внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования пятой степени "свободы воздуха" только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.
Таким образом, иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с пятой степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам.
"Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов", — отметили в министерстве транспорта.
Отметим, что режим "открытое небо" в Казахстане действует в аэропортах Астаны, Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Туркестана, Усть-Каменогорска и Шымкента.
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