Зарубежные авиакомпании получили право летать в крупные города Казахстана без ограничений

В Казахстане усовершенствовали режим "открытое небо", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, в приказ ведомства о введении режима "открытое небо" внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования пятой степени "свободы воздуха" только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

Таким образом, иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с пятой степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам.

"Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов", — отметили в министерстве транспорта.

Отметим, что режим "открытое небо" в Казахстане действует в аэропортах Астаны, Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Туркестана, Усть-Каменогорска и Шымкента.