  • 2 Декабря, 14:23
  • BAIGENEWS

Зарубежные авиакомпании получили право летать в крупные города Казахстана без ограничений

Сегодня, 12:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
196
Фото: pixabay.com

В Казахстане усовершенствовали режим "открытое небо", передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, в приказ ведомства о введении режима "открытое небо" внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования пятой степени "свободы воздуха" только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

Таким образом, иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с пятой степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам.

"Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов", —  отметили в министерстве транспорта.

Отметим, что режим "открытое небо" в Казахстане действует в аэропортах Астаны, Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Туркестана, Усть-Каменогорска и Шымкента.

Самое читаемое

Наверх