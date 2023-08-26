Зарплаты в 85 тысяч тенге для чиновников потребовали казахстанцы

Проживут ли министры на 85 тысяч тенге в месяц? В стране запустили петицию за снижение заработной платы чиновникам. Электронный документ уже подписало больше 17 тысяч казахстанцев. Поводом для его создания стало высказывание вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который заявил, что 85 тысяч тенге вполне хватит на жизнь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"На 85 тысяч тенге, конечно, можно прожить, но заработная плата в каждой области должна расти. Опираясь на эту методику, мы сейчас проводим работы", - заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев.

Петиция так и называется: "за снижение заработной платы всем чиновникам до 85 тысяч тенге". Она была запущена три дня назад и уже собрала больше 17 тысяч подписей, из которых против – меньше ста человек. В требовании говорится, что, вместо того чтобы платить акимам, министрам и депутатам высокие зарплаты, лучше повысить пособия, профинансировать льготную ипотеку и автокредитование, направить средства на ремонт дорог и инфраструктуры, открыть бесплатные столовые для бездомных.