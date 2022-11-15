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kazakh24.info Сегодня, 12:26
93
Сегодня, 12:26
93
Фото: kazakh24.info

Зарплату спасателей в Казахстане повысят в 2023 году

Минимальная зарплата казахстанского спасателя составляет 110 тысяч тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. 

"Три года назад, когда первоначально поднимался вопрос о повышении зарплат, наши сотрудники получали 65 тысяч тенге. Сейчас минимальный должностной оклад сотрудника, который только пришел на службу, составляет около 110 тысяч тенге. Предусматривается повышение заработной платы с 1 января 2023 года от 10 до 70 процентов", - рассказал глава МЧС.

По словам Ильина, на 70 процентов - это максимальное повышение для рядового состава. Для тех, кто только начинает службу. А 10 процентов - это для руководящего состава: начальники служб пожаротушения и начальники служб ЧС. 

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#мчс #спасатели #зарплата
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:26
93
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