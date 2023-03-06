Зарплатные ожидания женщин на 20% ниже, чем у мужчин - статистика

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Работающие женщины уже давно никого не удивляют, примеры их успешных карьер множатся год от года. Близится Международный женский день, и в честь праздника портал hh.kz проанализировал гендерную обстановку на рынке труда, передает BaigeNews.kz.

Подавляющему большинству опрошенных работодателей (96%) хоть раз в жизни приходилось целенаправленно искать кандидатов определенного пола. Главные причины, по которым рекрутеры ведут отбор кандидатов на основании их пола, — это требования заказчика подбора (обычно это будущий руководитель нанимаемого сотрудника) и особенности должностных обязанностей (по 64%). Иными словами, это либо личные внутренние установки руководителя, либо гендерные стереотипы о том, что с теми или иными задачами лучше справляются представители конкретного пола.

Не секрет, что, когда работодатели при найме предпочитают кандидатов-мужчин, это происходит не только из-за стереотипов о лучшем соответствии мужчин той или иной должности, но и из-за опасений, что женщина может в любой момент уйти в декрет. Женщины-соискатели по этой причине порой жалуются, что сталкиваются на собеседованиях со слишком личными вопросами о своем семейном положении и планах на увеличение семьи.

Самой популярной специализацией среди женщин стала профессия бухгалтера, когда среди мужчин эта профессия водителя.

Анализ медианного значения желаемых зарплат, которые соискатели указали в своих резюме, показал, что женщины сами склонны рассчитывать на меньший размер зарплаты, чем мужчины. Зарплатные ожидания женщин оказались на 20% ниже ожиданий мужчин.

Разные ожидания относительно заработной платы могут быть связаны с тем, что в сферах, которые потенциально могут быть связаны с более высоким заработком, количество мужских резюме больше, чем женских. К примеру, это такие сферы, как информационные технологии, высший менеджмент, автомобильный бизнес, а также транспорт и логистика.