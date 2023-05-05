"Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства

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Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в 2023 году заработная плата военных лётчиков вырастет на 60%, передаёт BaigeNews.kz.

Президент выступил на Всеармейском совещании в Астане.

"В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%. На рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих. Будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров. Их должны волновать не бытовые вопросы, а безопасность и спокойствие страны", - сообщил глава государства.

Он отметил, что для военнослужащих важно наличие социальных лифтов, которые помогают молодежи найти свое место в обществе. Сейчас в этом направлении ведется активная работа: действуют льготы для поступления в высшие учебные заведения для молодых людей, прошедших военную службу.

"Солдаты-срочники временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов. Также при желании они могут в ходе службы получить определенную специальность. В целом, следует расширить подобные меры социальной поддержки военных. Наш долг – превратить юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела. Они должны стать образцом для подрастающего поколения", - отметил Токаев.

Пр его словам, у военнослужащих должна быть достойная заработная плата. Правительству при переходе на единую систему оплаты труда военнослужащих следует принять это во внимание, подчеркнул он.