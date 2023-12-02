Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции

Жительница Шымкента обнаружила в квартире своего сына в луже крови. Полиция разыскивает убийцу. Ряд казахстанских СМИ сообщили, что перерезал парню горло его собственный отец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

"На месте происшествия в Каратауском районе следственно-оперативная группа установила труп 28-летнего гражданина с резаными и колотыми ранениями в области шеи. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание виновного лица, совершившего тяжкое преступление", — сообщили в ДП Шымкента.

По статье 99 УК РК зарегистрировано уголовное дело "убийство". Назначены соответствующие экспертизы.

Авторы телеграм-канала shyndyk.kz выяснили, что убийство совершено утром 1 декабря. Дома никого не было, поэтому тело обнаружили только вечером. Сейчас отец проходит по делу, как главный подозреваемый. Якобы он состоит на учёте у психиатра.