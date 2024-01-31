Заражённые саженцы малины и магнолии сожгли специалисты Минсельхоза в Астане

Растения, привезённые в Казахстан без сертификатов, и заражённые цветы сожгли в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Госинспекторы по карантину растений пресекли ввоз из России без сертификатов саженцев малины и магнолии. Согласно статье 400 КоАП РК, возбуждено административное дело, на владельцев наложены штрафы по 40 МРП на общую сумму 285 680 тенге.

Кроме того, госинспекторы выявили заражённую западным цветочным трипсом подкарантинную продукцию – гвоздику из Нидерландов, всего 660 штук. Владелец продукции оштрафован на сумму 72 450 тенге.

Цветочный трипс повреждает более 250 видов растений – фрукты, овощи, цветы. Вредитель при распространении вызывает массовое увядание и гибель растения, является переносчиком опасного вируса томата.

В 2023 году столичные госинспекторы выявили 282 нарушения фитосанитарных требований.