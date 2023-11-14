Запускается авиамаршрут из Туркестана в Абу-Даби

С 16 января 2024 года будет запущен авиарейс из Туркестана в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области.

Рейсы будет осуществлять авиакомпания из ОАЭ Wizz Air Abu Dhabi.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам на современных самолётах AirBus 321. Стоимость билетов в одну сторону - от 20 тысяч тенге. Время полёта - три часа.

В настоящее время Туркестан связан авиамаршрутами со Стамбулом, Эль-Кувейтом, Астаной, Алматы, Актау, Актобе, Уральском и Карагандой.