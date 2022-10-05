Запуск первой очереди ТЭЦ-3 в Астане запланирован на 2023 год

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Запуск первой очереди столичной ТЭЦ-3 запланирован на следующий год, передает BaigeNews.kz. На запрос редакции в Управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны ответили, что запуск ТЭЦ-3 обеспечит теплом ориентировочно шесть миллионов квадратных метров коммерческих и жилых площадей.

"В состав проекта входит: водогрейная котельная и вся инфраструктура ТЭЦ-3, железнодорожная станция, внешние инженерные сети, объекты топливоподачи, водоподготовки, насосная первого подъема, административные здания и инженерные коммуникации на площадке, установленная мощность составляет 480 Гкал/час (располагаемая – 440 ГКал/час)", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что завершение реализации проекта в нормативный срок строительства не представлялся возможным по причине ежегодного недофинансирования проекта из республиканского бюджета. При запланированных 86,7 миллиардах тенге в период с 2010 по 2016 годы было выделено 59,5 миллиарда тенге (или 68,6%), что не позволило в полном объеме вести закуп технологически сложного оборудования, сроки поставки которого были перенесены на 2017-2018 годы, и развернуть стройку в соответствии с нормативными требованиями, что повлекло за собой увеличение сроков строительства.

"С целью необходимости ввода дополнительных мощностей для обеспечения теплоснабжением международную выставку ЭКСПО-2017 имело место перераспределение бюджетных средств и направление их на проекты ТЭЦ-2. В связи с этим, ввод в эксплуатацию первой очереди ТЭЦ-3 был перенесен на 2019 год. Однако, с изменением за период строительства и планируемого завершения строительства МРП с ростом в период 2013 по 2020 год, также переводом основного топлива на газ и изменением стоимости оборудования из-за курсовой разницы, также изменением стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен появилась необходимость проведения корректировки проекта. В связи с этим с 2018 по 2021 годы проведена корректировка проекта и на период корректировки строительно-монтажные работы на объекте были приостановлены", - говорится в ответе на запрос.

После завершения и получения заключения экспертизы в 2021 году строительные работы были возобновлены. На сегодняшний день готовность объекта составляет 75%. Выполнено устройство подъездных железнодорожных и автомобильных путей, железно-дорожной станции ТЭЦ, вынос сетей и коммуникаций с площадки строительства, вынос русла ручья Сары-Булак с благоустройством, строительство здания административно-бытового комплекса, проходной, служебно-бытового корпуса, столовой, водоподготовительной установки, насосной первого подъема, боксов для бульдозеров, мазутонасосной, релейного щита, ОВК, закрытого пункта экипировки тепловозов, служебного здания железнодорожной станции, здания водогрейной котельной с монтажом четырех водогрейных и одного парового котла, дымовых труб с газоходами, дымососным отделением и электрофильтрами, тракта топливоподачи, прокладка технического водовода от Индустриального парка до ТЭЦ-3, строительство трассы гидрозолоудаления до золоотвала ТЭЦ-2, монтаж мазутных резервуаров и деаэрированной воды, монтаж оборудования открытого распределительного устройства и релейного щита.