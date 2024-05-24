Запретят ли студентам в Казахстане использовать искусственный интеллект

Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, член научно-консультативного совета при Конституционном суде РК Игорь Рогов рассказал о разработке Цифрового кодекса в Казахстане и о том, планируют ли ограничить студентов в использовании искусственного интеллекта для обучения и написания курсовых и дипломных работ, передаёт BaigeNews.kz.

"Цель правового регулирования - сделать так, чтобы искусственный интеллект служил для блага человека, а не причинял ему вред. Решить это должны законодатели. Поэтому мы сейчас изучаем зарубежный опыт, в частности Европарламента. Сравнительно недавно там приняли закон об искусственном интеллекте. В ряде стран приняты Цифровые кодексы. В частности, в Италии неплохой кодекс, мы его сейчас изучаем. И Касым-Жомарт Токаев в прошлом году дал поручение, что в Казахстане должны подготовить цифровой кодекс. Работа ведётся активно", - сказал он.

По словам спикера, отделять вопросы применения искусственного интеллекта от проблем цифровизации в целом было бы неправильно.

"Возможность ограничения студентов в использовании искусственного интеллекта - это очень серьёзный вопрос. По сути применение искусственного интеллекта сегодня на юридическом уровне - это две проблемы, которые нужно решить. Первое - кто отвечает за причинённый искусственным интеллектом вред. Скажем, автопилот ведёт машину, происходит ДТП и устанавливается, что машина, которую пилотировал искусственный интеллект, нарушила правила дорожного движения. Кто отвечает за это: владелец машины, программист либо сам искусственный интеллект? В Европарламенте сейчас обсуждается вопрос о возможности правосубъектности искусственного интеллекта. То есть есть государство, есть юридическое лицо, физическое лицо, и появляется электронная личность. Это уже не фантасты, а юристы обсуждают. Нам при разработке нашего кодекса надо иметь в виду какие-то наработки и отвечать на эти вопросы", - сказал Игорь Рогов.

В Казахстане же пока искусственный интеллект никак не регулируется.