Запретить телепрограммы QosLike и "Қалаулым" предложили в мажилисе
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Депутат Ринат Заитов на пленарном заседании мажилиса предложил запретить показы телешоу QosLike и "Қалаулым", передаёт BaigeNews.kz.
"У нас есть такие передачи как QosLike и "Қалаулым". Также есть ещё разного характера ток-шоу не совсем приемлемые, по смене пола и так далее. Почему мы должны смотреть такое по телевизору? Мы предложили сделать мониторинг и вносить изменения в законодательство. Есть ли какой-то другой механизм осуществления мониторинга, запрета таких программ?" - спросил депутат министра культуры и информации Аиду Балаеву на заседании мажилиса.
Министр ответила, что это одна из обсуждаемых в обществе тем.
"Как мать, как госслужащий я очень понимаю крик вашей души. Мы как государственные органы не выделяем средства на такие передачи. Я могу гарантировать, что финансирования таких программ нет. Такого рода программы финансируются за счёт поступающих доходов самих компаний. И тем не менее, так как это может повлиять на нашу общественность, я могу сказать, что мы готовы рассмотреть этот вопрос до второго чтения. Мы открыты к обсуждению и предложениям заинтересованных органов", - сказала Балаева.
Ранее министр презентовала в мажилисе законопроект "О масс-медиа".
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