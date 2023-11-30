Запретить телепрограммы QosLike и "Қалаулым" предложили в мажилисе

Депутат Ринат Заитов на пленарном заседании мажилиса предложил запретить показы телешоу QosLike и "Қалаулым", передаёт BaigeNews.kz.

"У нас есть такие передачи как QosLike и "Қалаулым". Также есть ещё разного характера ток-шоу не совсем приемлемые, по смене пола и так далее. Почему мы должны смотреть такое по телевизору? Мы предложили сделать мониторинг и вносить изменения в законодательство. Есть ли какой-то другой механизм осуществления мониторинга, запрета таких программ?" - спросил депутат министра культуры и информации Аиду Балаеву на заседании мажилиса.

Министр ответила, что это одна из обсуждаемых в обществе тем.

"Как мать, как госслужащий я очень понимаю крик вашей души. Мы как государственные органы не выделяем средства на такие передачи. Я могу гарантировать, что финансирования таких программ нет. Такого рода программы финансируются за счёт поступающих доходов самих компаний. И тем не менее, так как это может повлиять на нашу общественность, я могу сказать, что мы готовы рассмотреть этот вопрос до второго чтения. Мы открыты к обсуждению и предложениям заинтересованных органов", - сказала Балаева.

Ранее министр презентовала в мажилисе законопроект "О масс-медиа".