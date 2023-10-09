Запретить незастрахованным по ОСМС казахстанцам водить машину предлагает Минздрав

Главы Министерства здравоохранения РК Ажар Гиният заявила, что ведомство рассматривает возможность запретить незастрахованным по ОСМС казахстанцам водить машину. Однако, по её словам, вопрос будет ещё обсуждаться, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На основе цифровой карты семьи проведён анализ вовлечённости населения в ОСМС. Сегодня не застрахованы ещё более 3,3 миллиона человек. Это фактически безработные либо самостоятельно занятые граждане, которые не имеют подтверждённого постоянного дохода, а также социального статуса безработных и остаются вне системы ОСМС. Так, на основе полученных данных, предлагается охватить дополнительно 1,5 миллиона человек из числа незастрахованных категорий C, D, E за счёт бюджетных средств. На данные цели потребуется от 77 миллиардов тенге с 2025 года до 85 миллиардов тенге в 2030 году", - отметила министр.

По её словам, данные меры позволят обеспечить уровень охвата населения медстрахованием не менее 90-95% населения.

"В настоящее время финансовая система не способна справиться с растущими затратами по актуарным расчётам, поэтому Фонд предполагает, что она не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем", - отметила министр.

Гиният перечислила меры, которые Минздрав предлагает предпринять для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы. По её словам, с 2025 года каждый гражданин будет подавать обязательную налоговую декларацию.

"Таким образом, станут известны доходы незастрахованных граждан, и в систему ОСМС предполагается вовлечь около 700 тысяч человек. Около полутора миллиона человек, проживающих в сельской местности с низкими доходами, будут застрахованы за счет бюджетных средств. Охват составит не менее 95% населения к 2026 году", - сказала она.

Министр также озвучила планы по поэтапному повышению ставок взносов государства и работодателей.

"В настоящее время ограничены взносы в систему ОСМС граждан, зарабатывающих более 700 тысяч тенге. В связи с чем, предлагается исключить верхний предел базы (10 МЗП) для исчисления отчислений работодателей. Кроме того, предлагается ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля, хранение оружия и прочие", - сказала она.

В кулуарах Мажилиса глава Минздрава пояснила журналистам, что запрет на получение водительских прав пока только предложение. Причем оно противоречит действующему законодательству, согласно которому не должно быть никаких ограничей при получении гражданами Казахстана госуслуг. Она пояснила, что эта мера еще будет обсуждаться с экспертами.

Также Гиният заявила о необходимости поэтапного увеличения финансирования из бюджета.