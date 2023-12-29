Запрет на вывоз маточного поголовья скота подлили в Казахстане

В Казахстане подлили запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

"С 8 января 2024 года совместным приказом заместителя премьер-министра – министра финансов и и.о. министра сельского хозяйства РК "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных" вводится запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС сроком на шесть месяцев с территории Республики Казахстан, в том числе в страны ЕАЭС", - говорится в сообщении.