Запрет на ввоз зерна в Казахстан: в Минсельхозе объяснили решение

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В Казахстане ввели запрет на ввоз зерна автотранспортом. На брифинге в СЦК вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков назвал причины таких мер, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в 2022 году в республике собрали рекордный урожай - 22 миллиона тонн зерна, зерновых и бобовых культур, в том числе 16,4 миллиона тонн пшеницы. На 1 марта положительный баланс пшеницы составил 10,4 миллиона тонн.

"Этого объема достаточно для нужд внутреннего рынка и экспорта определённого объёма. У фермеров и сельхозтоваропроизводителей есть все шансы продать пшеницу по выгодным ценам и освободить склады для нового урожая", - сказал вице-министр.

Однако казахстанский рынок страдает от "серого" импорта. По данным отраслевых ассоциаций, его объём составляет 1,5-2 миллиона тонн в год, а ущерб - в 500 миллионов долларов в год.

"По обращениям нескольких отраслевых ассоциаций и союзов в министерство этот вопрос всесторонне рассмотрен на межведомственном уровне, с 10 апреля приказом министра сельского хозяйства введён запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом в Республику Казахстан сроком до шести месяцев", - сказал Тасжуреков.

По словам спикера, "серые" схемы импорта вовлечены приграничные регионы. Активный ввоз наблюдается в Павлодарской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

"В течение последних лет Павлодарская область является лидером по приёму и транзиту нелегального зерна. Департаментом Агентства по финансовому мониторингу установлено ТОО, которое с 2021 по 2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан 8,3 тысячи тонн контрабандного зерна на сумму свыше миллиарда тенге", - рассказал он.

В Минсельхозе уверены, что благодаря запрету на ввоз удастся стабилизировать отечественный рынок пшеницы и внутренние цены.