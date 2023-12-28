Запрет на ввоз в Казахстан птицеводческой продукции из США прокомментировали в Минсельхозе

Российские СМИ распространили информацию о том, что "Россельхознадзор планирует ввести ограничения на транзит по территории РФ в Казахстан всей птицеводческой продукции из США". Так ли это, сообщили в Минсельхозе РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с пунктом 8 статьи 58 Договора о Евразийском экономическом союзе, государства-члены имеют право разрабатывать и вводить временные ветеринарные требования и меры в случае получения официальной информации от международных организаций, государств-членов, а также от третьих стран об ухудшении эпизоотической ситуации на территориях третьих стран или государств-членов. Но при этом они обязаны информировать о предпринимаемых мерах другие страны-участницы Экономического союза. В адрес МСХ РК официальных сообщений от российской стороны о запрете транзита через территорию РФ птицеводческой продукции из США не поступало", - сообщил пресс-секретарь министерства сельского хозяйства РК Дамир Аспан.

Он уточнил, что из-за высокопатогенного гриппа птиц действуют временные ограничения в отношении 19 штатов США. Из-за переходящих вспышек с 2022 года ограничения сохраняются в отношении трёх штатов (Южная Дакота, Айова, Миннесота), с апреля 2023 года - в отношении еще 16-ти штатов.