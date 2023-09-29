Запрет на ввоз пшеницы продлили в Казахстане
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Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняла решение о продлении на шесть месяцев запрета на ввоз пшеницы. Приказ об этом подписал министр сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.
"Продлён запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (ТН ВЭД: 100119; 100199) на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС с 11 октября 2023 года. Установлен запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (ТН ВЭД: 100119; 100199) на территорию Казахстана железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением ввоза пшеницы в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий", - сообщили в ведомстве.
Таким образом, любые потребители пшеницы могут импортировать её через лицензированные элеваторы.
В министерстве отметили, что введённые ограничения не распространяются на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом.
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