Запрет на ввоз пшеницы продлили в Казахстане

Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняла решение о продлении на шесть месяцев запрета на ввоз пшеницы. Приказ об этом подписал министр сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.

"Продлён запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (ТН ВЭД: 100119; 100199) на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС с 11 октября 2023 года. Установлен запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (ТН ВЭД: 100119; 100199) на территорию Казахстана железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением ввоза пшеницы в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, любые потребители пшеницы могут импортировать её через лицензированные элеваторы.

В министерстве отметили, что введённые ограничения не распространяются на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом.