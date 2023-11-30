Запрет на приватизацию госшкол и колледжей предлагают ввести в Казахстане
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В Казахстане в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества" предлагают ввести запрет на передачу государственных школ и колледжей в частную собственность, передаёт BaigeNews.kz.
"Законопроектом предусмотрена норма, запрещающая передачу государственных школ и колледжей в частную собственность. Это очень важная норма. Теперь все государственные образовательные учреждения не будут приватизированы", - сказал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.
Он также сообщил, что предлагается установить право на выдачу выпускникам помимо диплома с приложением к нему, также документ, информирующий о полученных в ходе обучения конкретных компетенций и навыков.
Помимо этого рассматривается норма по организации постановки ребёнка в очередь для получения места в детский сад и вопрос бесплатного доступа к ценам и домашним заданиям учащихся.
"Следующая норма направлена на снижение коррупционных рисков, обеспечение прозрачности и последовательности. Законопроектом введена норма по организации постановки ребенка в очередь для получения места в детский сад, предоставления ему места и приема на работу работников образования только в рамках единой информационной программы.
Одной из жалоб часто поступающих от родителей - это вопрос бесплатного доступа к ценам и домашним заданиям учащихся. На эту тему было опубликовано несколько депутатских запросов. В этой связи, законопроектом устанавливаются обязательств по обеспечению родителей бесплатному доступу в электронной форме к оценкам своих детей и домашним заданиям", - сказал депутат.
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