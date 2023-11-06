Запрет на ловлю сиговых рыб ввели в области Абай

На территории области Абай ввели запрет на рыболовство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Abainewskz.

Сообщается, что на территории области Абай с 10 ноября по 10 декабря в связи с нерестом рыбы в Ертисском бассейне введён осенний запрет на рыболовство сиговых видов рыб.

Отмечается, что к сиговым относятся пелядь, ряпушка, муксун, тугун, амурский сиг, байкальский омуль, пыжьян, чир.