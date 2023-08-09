Запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа планирует ввести Казахстан

Министерством энергетики РК разработан проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным и железнодорожным транспортом на три года и шесть месяцев соответственно, передаёт BaigeNews.kz.

Документ опубликован на портале открытые НПА для публичного обсуждения.

В Казахстане введено госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ и, как следствие, отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на данный вид топлива.

В 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28 процентов по сравнению с 2021 годом. Рост потребления за шесть месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 000 тонн.

"При потребности внутреннего рынка в объёме 130-140 тысяч тонн в месяц (согласно заявлениям акиматов) в зависимости от сезона, министерство энергетики в рамках плана поставки распределяет 120-130 000 тонн или 90 процентов спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей не покрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25 процентов", - сообщили в ведомстве.

Принимая во внимание социальную значимость сжиженного газа на внутреннем рынке РК планируется введение запрета на его экспорт.