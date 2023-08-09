  • 9 Августа, 21:03
  • BAIGENEWS
Прокуратура Астаны вернула государству земли на 700 млн тенге
Глава государства поговорил с жителями Экибастуза
Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель
В турецком Кахраманмараше снова произошло землетрясение
9 миллиардов тенге выделят на ремонт теплосетей в Экибастузе
Освобожден от должности акима города Сарань
Экспорт из Казахстана снизился более чем на 15%
Президент прибыл с рабочей поездкой в Экибастуз
Военнослужащие Казахстана и Узбекистана проводят совместные учения
Производство натуральных соков в Казахстане выросло на 21%
Около 370 тысяч тонн бензина планируют перевезти в августе по Казахстану
Уголовный срок за неуплату алиментов получили 20 отцов в ВКО
Все выпускники лицеев Уральска поступили на грант
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Сингапура
Казахстанские танцоры произвели фурор на турнире в Японии
Тело без вести пропавшей студентки в Шымкенте нашли в подвале дома

Запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа планирует ввести Казахстан

Сегодня, 20:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kapital.kz Сегодня, 20:02
Сегодня, 20:02
85
Фото: kapital.kz

Министерством энергетики РК разработан проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным и железнодорожным транспортом на три года и шесть месяцев соответственно, передаёт BaigeNews.kz.

Документ опубликован на портале открытые НПА для публичного обсуждения.

В Казахстане введено госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ и, как следствие, отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на данный вид топлива.

В 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28 процентов по сравнению с 2021 годом. Рост потребления за шесть месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 000 тонн.

"При потребности внутреннего рынка в объёме 130-140 тысяч тонн в месяц (согласно заявлениям акиматов) в зависимости от сезона, министерство энергетики в рамках плана поставки распределяет 120-130 000 тонн или 90 процентов спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей не покрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25 процентов", - сообщили в ведомстве.

Принимая во внимание социальную значимость сжиженного газа на внутреннем рынке РК планируется введение запрета на его экспорт.

Самое читаемое

Наверх