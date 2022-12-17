Запрет на дроны и бойкот предприятий: ЕС снова ужесточил антироссийские санкции

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Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на официальный сайт ЕС.

Полные списки запретов пока не ещё опубликованы. Однако в сообщении Еврокомиссии говорится о том, что девятый пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт российской морской сырой нефти и ограничение мировых цен на нефть, согласованное с партнерами по G7, оба из которых действуют с 5 декабря.

Кроме того, ЕС добавил в санкционный список еще почти 200 физических и юридических лиц, чьи активы будут заморожены.

Также есть и дополнительные запреты ЕС на экспорт, в том числе двигатели для беспилотников, камуфляжное снаряжение, дополнительное химическое и биологическое оборудование, средства борьбы с беспорядками и дополнительные электронные компоненты.

Новые запреты на экспорт будут распространяться на дополнительные промышленные товары и технологии, такие как игрушечные хобби-дроны, сложные генераторные устройства, портативные компьютеры и вычислительные компоненты, печатные платы, радионавигационные системы, устройства дистанционного радиоуправления, авиационные двигатели и части двигателей, камеры и объективы.

Прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, где есть подозрение, что они будут использоваться в России, теперь ограничен.

Наиболее жёсткие экспортные ограничения распространяются еще на 168 российских предприятий, тесно связанных с российским военно-промышленным комплексом. Таким образом, общее количество организаций, против которых введены санкции, достигает 410.

Ещё более широкий спектр бизнес-услуг больше не может предоставляться России с введением запретов на маркетинговые исследования и опросы общественного мнения, услуги технического тестирования и анализа, а также рекламные услуги.

Дополнительные запреты коснулись и транзакций для российских банков. Еще три российских финансовых организации подверглись санкциям, включая полный запрет на операции с Российским банком регионального развития.

Кроме того, появились дополнительные запреты для российских СМИ. Под санкции попали ещё четыре российских канала.

Дополнительные экономические меры применят также против российского энергетического и горнодобывающего секторов.

В дополнение к уже существующему запрету на инвестиции в энергетический сектор в России, новые инвестиции ЕС в российский горнодобывающий сектор также будут запрещены, за исключением некоторых видов сырья.