Запрещается оборудовать автомойки в многоквартирных домах - МИИР

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На площадке Службы центральных коммуникаций представители МИИР рассказали о поправках в закон РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.

Одна из поправок касается прав и обязанностей собственников парковочных мест. По словам управляющего директора АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" Маргулана Абдыкаримова, если паркинг находится под МЖД, он относится к общему имуществу кондоминиума.

"Парковочные места, которые застройщик в самом начале проектировал как коммерческие объекты, он вправе продать. Но, однозначно, паркинг относится к общему имуществу, и его содержание находится на плечах самих жителей. Соответственно, законом определено, что изменение конструктивной части паркинга, а также парковочных мест запрещается. Жильцы должны понимать, если по проекту определено парковочное место, там никто не должен организовывать автомойки. Есть определённые санитарные требования, которым должна соответствовать каждая автомойка. И её нахождение в составе МЖД категорически запрещается", - заявил спикер.

Кроме того, он рассказал, что во многих случаях доступ к общедомовым инженерным системам при проведении ремонта огораживается собственниками квартир и нежилых помещений различными конструкциями. Разбирать



"В случае аварий и протечек собственники нередко отказываются за свой счёт вскрывать эти конструкции. В связи с чем законодательно закреплена норма, что собственниками квартир, нежилых помещений самостоятельно производится демонтаж конструкций, ограничивающих доступ к общему имуществу, расположенному в квартире, нежилом помещении", - сказал Маргулан Абдыкаримов.

По его словам, на сегодня 50,8 процента от общего количества МЖД (54 731 единиц) не зарегистрированы как объект кондоминиума из-за пассивности граждан в подаче заявления в регистрирующий орган, как это требует действующее законодательство.

Однако с момента вступления в силу закона обеспечен переход на новые формы 45 425 МЖД или 97,2 процента, из них создано 5 572 ОСИ и 39 853 простых товариществ.

Поправки в закон приняты правительством 15 марта 2023 года. Всего предусмотрено 164 поправки в девять законов.