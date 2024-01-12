Запах хлора выгнал жителей многоэтажного дома ночью на мороз в Актобе

В Актобе из-за сильного запаха хлора жителям многоэтажного дома пришлось посреди ночи на время покинуть квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Сообщается, что жители многоэтажного дома почувствовали першение в горле, у них заболела голова, и они решили покинуть квартиры.

"Голова болела, животы у всех болели, в доме пахло хлоркой. Людям стало плохо после обработки подвала. Меня тоже хотели забрать на "скорой", но я отказалась", - рассказала жительница дома Клара Ажниязова.

Как выяснилось, подвал многоэтажки ранее затопило канализационными водами. Их откачали, а чтобы избавиться от неприятного запаха использовали хлор. Дезинфекцию провели представители строительной компании, у которой дом находится на гарантийном обслуживании.