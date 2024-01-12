Запах хлора выгнал жителей многоэтажного дома ночью на мороз в Актобе
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В Актобе из-за сильного запаха хлора жителям многоэтажного дома пришлось посреди ночи на время покинуть квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.
Сообщается, что жители многоэтажного дома почувствовали першение в горле, у них заболела голова, и они решили покинуть квартиры.
"Голова болела, животы у всех болели, в доме пахло хлоркой. Людям стало плохо после обработки подвала. Меня тоже хотели забрать на "скорой", но я отказалась", - рассказала жительница дома Клара Ажниязова.
Как выяснилось, подвал многоэтажки ранее затопило канализационными водами. Их откачали, а чтобы избавиться от неприятного запаха использовали хлор. Дезинфекцию провели представители строительной компании, у которой дом находится на гарантийном обслуживании.
"Забилась канализация, и вся грязная вода залила подвалы.Мы два дня ее откачивали. Но вонь осталась, поэтому около пяти килограммов хлора посыпали. Жители стали жаловаться на запах хлора. Мы всё убрали. Посыпали в подвале песок и опилки", - сообщил представитель строительной компании Алибек Кенжебаев.