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Запах хлора выгнал жителей многоэтажного дома ночью на мороз в Актобе

Сегодня, 08:41
АВТОР
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24.kz Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: 24.kz

В Актобе из-за сильного запаха хлора жителям многоэтажного дома пришлось посреди ночи на время покинуть квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Сообщается, что жители многоэтажного дома почувствовали першение в горле, у них заболела голова, и они решили покинуть квартиры.

"Голова болела, животы у всех болели, в доме пахло хлоркой. Людям стало плохо после обработки подвала. Меня тоже хотели  забрать на "скорой", но я отказалась", - рассказала жительница дома  Клара Ажниязова.

Как выяснилось, подвал многоэтажки ранее затопило канализационными водами. Их откачали, а чтобы избавиться от неприятного запаха использовали хлор. Дезинфекцию провели представители строительной компании, у которой дом находится на гарантийном обслуживании.

"Забилась канализация, и вся грязная вода залила подвалы.Мы два дня ее откачивали. Но вонь осталась, поэтому около пяти килограммов хлора посыпали. Жители стали жаловаться на запах хлора. Мы всё убрали. Посыпали в подвале песок и опилки", - сообщил представитель строительной компании Алибек  Кенжебаев.

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