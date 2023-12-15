Занимавшегося мошенничеством полицейского оставили на свободе в Атырау

Полицейского, признанного виновным по трём статьям уголовного кодекса, оставили на свободе в Атырау. В городском суде №2 рассмотрели дело в отношении оперуполномоченного А.А. по факту мошенничества, подстрекательства к даче взятки и злоупотребления должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что А.А., будучи сотрудником правоохранительного органа, с 2021 по 2023 годы, используя должностные полномочия в целях извлечения выгод и преимущества для себя, вопреки интересам службы, периодически в качестве долга получал деньги от граждан Н.Б. и Л.А., причинив существенный вред их правам и законным интересам.

Кроме того, он же 7 декабря 2021 года, пообещав помочь освободить от уголовной ответственности гражданку Н.Н., занимавшуюся сбытом наркотиков, подстрекал её дать взятку должностному лицу.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переводами денежных средств и другими материалами дела.

Суд при назначении наказания в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств учёл наличие на иждивении полицейского четырёх малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, отягчающим обстоятельством – нарушение принятой присяги.

А.А. признали виновным. На основании части 3 статьи 58 УК РК ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года с пожизненным лишением права занимать определённые должности.

Мужчина лишён специального звания капитана полиции.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.