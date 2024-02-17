Замёрзло топливо: 124 иностранных пассажиров автобусов спасли в Акмолинской области

Два автобуса с иностранцами заглохли недалеко от поселка Жаксы Акмолинской области. Из снежного плена их спасли сотрудники ДЧС, полицейские и коммунальщики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

В первом случае – в 30-градусный мороз замерзло топливо, во втором – автобус застрял на трассе из-за поломки стартера.

Полицейские, сотрудники ДЧС и акимата спасли из снежного плена 124 пасажиров.

"Незамедлительно были организованы мероприятия по спасению людей и размещению их в пункты обогрева. В результате 124 иностранных гражданина, в числе которых 15 граждан Узбекистана и 109 – Таджикистана (9 женщин и 15 детей) не пострадали и были обеспечены горячим питанием и ночлегом", — сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.

Сейчас неисправности в автобусах устранены и они продолжили свой путь.