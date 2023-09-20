Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане

В Казгидромете представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Неустойчивый характер погоды всё ещё сохраняется на севере, востоке, юге, юго-востоке страны, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом, в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега", - сказано в сообщении.

21 сентября на юге, 21, 23 сентября на востоке, 21-22 сентября на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди.

Лишь на западе, северо-западе Казахстана с влиянием Западного антициклона будет погода без осадков. На западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман. На севере, северо-западе и в центре страны ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы до 1 градуса.

Температура воздуха: днём в западных областях республики - 24-30 градусов, на северо-западе - 15-27 градусов, на севере - 10-16 градусов, в центре - 10-23 градуса, на востоке произойдёт понижение до 10-15 градусов, на юге - повышение до 20-28 градусов, на юго-востоке - 12-22 градуса, в горных районах 2-10 градусов.