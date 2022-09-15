Заморозки ожидают в восьми областях Казахстана

Какой будет погода в Казахстане 16 сентября, рассказали синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая часть территоррии РК будет находиться под влиянием обширного, холодного антициклона. Погода ожидается преимущественно без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре страны возможны дожди с грозами, на востоке страны – осадки в виде дождя и мокрого снега. По РК ожидается усиление ветра", - говорится в прогнозе.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на севере Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на севере Абайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. На севере и востоке Улытауской области на поверхности почвы будут заморозки 2 градуса.