Заморозки и усиление ветра. Каким будет воскресенье в Казахстане

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Прогноз погоды на воскресенье дал "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

По данным синоптиков, большая часть территоррии Казахстана по-прежнему будет находится под влиянием обширного, холодного антициклона. Сохраняется преимущественно погода без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки.

На западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на востоке страны – осадки в виде дождя и мокрого снега. По Казахстану ожидается усиление ветра. В столице и девяти областях страны объявлено штромовое предупреждение.

В столице Казахстана ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки минус 2 градуса.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер южный, на севере, востоке, юге области при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Днем в горных районах области ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области, 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в центре, на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки минус 2 градуса.

Ночью и утром на севере Абайской области туман. Ночью на западе, в центре области заморозки минус 3 градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области туман. Ночью на северо-западе, востоке области заморозки минус 2 градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки минус 2 градуса.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области, порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.