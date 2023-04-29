Заморозки и сильный ветер: о погоде на воскресенье рассказали синоптики

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По прогнозам "Казгидромета", на юге, юго-востоке, востоке республики пройдут дожди, на юге, юго-востоке с грозами. На большей части территории страны ожидается погода без осадков. По Казахстану синоптики прогнозируют усиление ветра, на севере — туман, на юге — пыльную бурю, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, на севере Костанайской областей ожидаются заморозки 1-7 градусов на поверхности почвы. Заморозки в Карагандинской и Улытауской областях до 1-3 градусов.

30 апреля на западе, севере Атырауской области ожидается ветер юго-восточный днем 15-20 метров в секунду.

Днём на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы и Конаеве днём ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём в Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, северный на севере, востоке области порывы 15-18 метров в секунду.

30 апреля ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днём на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём 30 апреля ожидается ветер северный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

30 апреля в Абайской области ожидается ветер северо-западный, ночью на севере, западе области 15-20, днём 15-20, на юге области 23-28 метров в секунду. В Семее ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

30 апреля днём в горах Туркестанской области ожидается гроза. Днём на севере области ожидается пыльная буря. Ветер западный с переходом на северо-восточный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Туркестане днём ожидается ветер западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В центре Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, днём порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидаются ветер северо-восточный днём в центре, на севере области 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

30 апреля днём, 1 мая сутки на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Таразе днём ожидается гроза. 30 апреля — 1 мая днем ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.