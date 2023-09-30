Заморозки, дождь и снег: синоптики рассказали о погоде на 1 октября

По прогнозам "Казгидромета", в восточных, юго-восточных и центральных регионах страны по прежнему пройдут дожди, ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области – дождь и мокрый снег, передаёт BaigeNews.kz.

На остальной территорий страны под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков. По республике ожидаются туманы, на юго-востоке, днём в центре – порывистый ветер.

Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 1 градус.

В Туркестанской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, на юге Карагандинской области и области Улытау сохраняется, на северо-западе, в центре, юге Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на юге области ожидаются порывы 18 метров в секунду. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ночью в горах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем в горных районах области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.