Заморозки, дождь и снег: штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны

По прогнозам "Казгидромета", 16 октября на большей части территории страны ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке республики пройдут осадки: дождь и снег, порывистый ветер. По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, передаёт BaigeNews.kz.

На севере, юге Алматинской области на поверхности почвы, на севере Кызылординской, в горных районах Жамбылской областей, в центре, в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки до 3 градусов.

Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях.

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ветер юго-западный днём порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в центре, на юге Карагандинской области и в Караганде ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере, востоке, в центре области 15-20 метров в секунду. В Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

На юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау днём ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидается заморозки 3 градуса. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днём 16 октября, сутки 17 октября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду.

Днём на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.