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Замминистром обороны РК стал Каныш Абубакиров

Сегодня, 16:01
АВТОР
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Акорда Сегодня, 16:01
Сегодня, 16:01
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Фото: Акорда

Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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