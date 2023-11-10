Заместитель акима Павлодара приговорен к лишению свободы

Заместитель акима Павлодара Арслану Калиякбарову сегодня озвучили приговор в павлодарском городском суде №2. Чиновник получил три с половиной года заключения. Суд признал его виновным в получении взятки в значительном размере, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Приговор заместителю главы города Павлодара озвучили без участия самого обвиняемого. Перед оглашением стало известно, что чиновник по состоянию здоровья не смог приехать и дал свое согласие на озвучивание вердикта без него.

Судья Ануарбек Оспанов в приговоре отразил, что виновность Калиякбарова доказана именно по статье "Получение взятки в значительном размере". Замакима запретили пожизненно работать на государственной службе, он должен выплатить более миллиона тенге, которые ушли на дорогостоящие экспертизы в ходе следствия. При этом этапировать отбывать наказание должны в колонию средней безопасности. Приговор в законную силу не вступил, а потому есть время для обжалования в апелляционной инстанции.

Отметим, Арслан Калиякбаров получил должность заместителя главы Павлодара в январе этого года. Чиновник стал курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дорог. Впрочем, в этой сфере он работал на протяжении многих лет, предыдущая должность, как раз была - руководитель павлодарского отдела ЖКХ.

Слухи о задержании и начале уголовного расследования в отношении Калиякбарова поползли в Павлодаре в середине июня 2023 года. 16 числа появилось официальное подтверждение от борцов с коррупцией. Опубликовали видео, снятое в здании городского акимата, как проводят обыск в кабинете чиновника и находят деньги, после обнаружили некую сумму и в служебной машине. В официальном сообщении указывалось, заподозрили в получении взятки. Сумма стала известна лишь к сентябрю — 1 миллион 800 тысяч тенге.

На первом слушании чиновник, который, к слову, до сих пор не уволен и официально считается заместителем акима, заявил, что вину свою не признают. В итоге на заседаниях стали заслушивать всех свидетелей, а их было немало, вести судебное следствие. Уголовное дело поступило по статье "Получение взятки в значительном размере", но позже прокурор решил это изменить на "получение взятки, путем вымогательства". В первом случае санкция предусматривала от 3 до 7 лет колонии, но после изменения обвинения грозить стало от 7 до 12.

На прениях сторон государственный обвинитель выразил свою позицию, указав, что Калиякбарова нужно признать виновным и отравить в места лишения свободы на 9 лет. Адвокат чиновника напротив указал на недоказанность в виновности. Сегодня же в последнем слове заместитель акима Павлодара еще раз указал на свою непричастность к коррупции. Отметил про четверых детей и что только он может их содержать, поскольку жена по состоянию здоровья не работает.

Кстати, в этом же году Калиякбарова привлекали и к штрафу более чем в 4 миллиона тенге. Из решения суда первой инстанции известно, причиной стало нарушение при заключении договоров о государственных закупках. По 17 соглашениям он подписал тендеры, заключенные способом из одного источника, что и явилось нарушением. Чиновник также отрицал свою вину. Пытался обжаловать, но апелляционная коллегия оставила решение без изменений.