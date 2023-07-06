Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре

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Суд №2 по уголовным делам Павлодара вынес приговор в отношении заместителя директора по производству областного филиала АО "Казпочта". Его признали виновным во взятке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно матреиалам дела, инцидент произошёл в январе этого года. Подсудимый предложил передать ему взятку за беспрепятственную приёмку выполненных работ по ремонту кровли автомобильного бокса на территории управления филиала "Казпочты".

Подозреваемый был задержан с поличным при получении незаконного вознаграждения в два миллиона тенге.

В суде прокурор запросил для бывшего замдиректора филиала 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Адвокат просила учесть смягчающие обстоятельства. Подсудимый своей вины не признал и просил суд его оправдать.

"За содеянное законом предусмотрены альтернативные виды наказания в виде штрафа или лишения свободы. С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, наличия малолетних детей, инвалидности третьей группы, совершение уголовного правонарушения впервые, судом назначено три года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также мужчина пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления и т.д", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что приговор ещё не вступил в законную силу.