Замакима ЗКО оштрафован и пожизненно лишён права работать на госслужбе

В городском суде Уральска огласили приговор в отношении бывшего первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева и первого заместителя председателя правления "СПК Aqjaiyq" Артура Доскалиева, передаёт BaigeNews.kz.

Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Приговором суда Ержану Балтаеву назначено наказание в виде штрафа в 2500 МРП или 8,6 миллиона тенге. Кроме того, отныне ему запрещено занимать должности на государственной службе пожизненно.

Артур Доскалиев также признан виновным. Он должен будет выплатить штраф в 1000 МРП или 3,4 миллиона тенге. Суд также пожизненно лишил Доскалиева права занимать должности на государственной службе.

Из материалов дела следует, что Балтаев дал указание Доскалиеву о принятии на работу двух человек. Те, в свою очередь, фактически не работали, однако получали заработную плату в течение нескольких месяцев. Ущерб государству составил 1,9 миллиона тенге, которые Балтаев и Доскалиев сразу же возместили.

Осужденные должны будут выплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев ушел в отставку.