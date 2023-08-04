С должности снят первый замакима ЗКО Ержан Балтаев

Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев ушел в отставку. Об этом официально сообщила пресс-служба акима ЗКО, передает BaigeNews.kz.

"Распоряжением акима Западно-Казахстанской области первый заместитель акима области Е. Балтаев уволен за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Республики Казахстан", - сообщили в акимате.

Ержан Талгатович Балтаев родился в 1983 году.

Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности юриспруденция, Абердинский университет Великобритании по специальности "административный бизнес".

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Центра по недвижимости по Астане.