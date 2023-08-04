С должности снят первый замакима ЗКО Ержан Балтаев
Сегодня, 10:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:50Сегодня, 10:50
76Фото: freepik
Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев ушел в отставку. Об этом официально сообщила пресс-служба акима ЗКО, передает BaigeNews.kz.
"Распоряжением акима Западно-Казахстанской области первый заместитель акима области Е. Балтаев уволен за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Республики Казахстан", - сообщили в акимате.
Ержан Талгатович Балтаев родился в 1983 году.
Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности юриспруденция, Абердинский университет Великобритании по специальности "административный бизнес".
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Центра по недвижимости по Астане.
Самое читаемое
- Сотрудницу акимата Усть-Каменогорска отстранили от работы за вождение в нетрезвом виде
- Как получить место в детсад вне зависимости от очереди рассказали в акимате Астаны
- Алихан Байменов: Как починить машину госуправления Казахстана
- Новый автобусный маршрут запустили в Астане
- В шоке от увиденного - астанчане предложили акиму прогуляться по городу