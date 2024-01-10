Замакима Павлодарской области попал в ДТП

Заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов пострадал в дорожно-транспортном происшествии, когда возвращался в Павлодар из Майкаина, где провалился автобус со спасателями, передаёт BaigeNews.kz.

"Другие машины в ДТП не участвовали и не пострадали. Машина заместителя съехала в кювет, сам Серик Батыргужинов получил незначительные повреждения, состояние стабильное", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

В департамент полиции сообщение о ДТП не поступало.

Ранее министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве сообщил подробности того, как автобус провалился под землю. Он также расскал о том, какие работы ведутся на месте случившегося. Министр отметил, что случай сложный и подобного в Казахстане не было

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке обнаружены тела двоих погибших.

Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

В выходные к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны.

Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике.