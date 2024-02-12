Замакима арестовали за пьяную езду в Акмолинской области
Вчера, 22:53
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Вчера, 22:53Вчера, 22:53
151Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Специализированный суд по административным правонарушениям Кокшетау рассмотрел дело в отношении замакима Зерендинского района Акмолинской области Б. по обвинению в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что Б. в состоянии алкогольного опьянения средней степени управлял машиной и был остановлен сотрудниками полиции. Постановлением суда ему назначен административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на семь лет", - сообщили в суде.
Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес акима области, которым довёл до сведения о допущении починенными правонарушения.
Судебные акты не вступили в законную силу.
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